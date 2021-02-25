شهادة غير موجودة.. نقيب المحامين يلغى هذا الطلب من راغبي القيد

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية قرارًا اليوم، الخميس، بعدم مطالبة طالب القيد بالجدول العام بشهادة إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

وجاء نص القرار كالآتي:

"بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الإحاطة بالظروف التي تعترض إقامة الأكاديمية وتستلزم جهودًا متواصلة جاري بذلها لتذليل العقبات، ونظرًا لعدم وجود الأكاديمية في الوقت الراهن.

فإنه لا محل لمطالبة راغب القيد في الجدول بإحضار شهادة إتمام دراسة بأكاديمية ليس لها وجود حتى الآن.

لذلك لا يطلب من طالب القيد بالجدول العام شهادة إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية".