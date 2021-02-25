صناع الخير وبنك مصر للتنمية يوزعان العلاج الشهري على حالات الأمراض الجلدية المزمنة بالمجان

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وفى إطار المشروع القومى حياة كريمة في توزيع العلاج الشهرى لشهر فبراير على 50 من مرضى الأمراض الجلدية المزمنة من المحافظات المختلفة ضمن مبادرة "لمسة خير" لإنقاذ حياة مصابى الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة من غير القادرين والتى تطلقها المؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وتحت إشارف وبحضور خبير الأمراض الجلدية الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن "لمسة خير " مبادرة إنسانية تستهدف الوصول إلي إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مصابى الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين في كل أنحاء مصر بالمتابعة والإشراف الطبى وصرف العلاج الشهرى اللازم بالمجان، وأنه يتم توزيع العلاج الدوائى للمرضى بشكل شهرى ثابت ويتم شهريًا إستقبال حالات جديدة من المحافظات المختلفة من مرضى الأمراض الجلدية المزمنة لينضموا إلى القائمة التى يتم تقديم الرعاية والمتابعة الصحية والعلاج الشهرى بالمجان لها.

من جانبه أوضح د.هانى الناظر، أن عدد من الأمراض الجلدية المزمنة تحتاج إلي رعاية مستمرة وعلاج دوائى دائم، وقد تودي بحياة المصاب بها إن لم يحصل على العلاج ويدوام على استخدامه، والبعض من هذه الأمراض تتضاعف تكلفة علاجه، وهنا يصبح من المستحيل على شرائح غير القادرين الحصول على علاج لهذه الأمراض، ومن هنا أنطلقت مبادرة "لمسة خير" كمبادرة رائدة وفريدة من نوعها تستهدف الوصول إلي حالات المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة والأكثر خطورة على حياة المصابين بها مثل مرض التحلل الجلدى الفقاعى الفقاعى وقشر السمك.

ونصح د.هانى الناظر كل مرضى التحلل الجلدى الفقاعى وقشر السمك الالتزام التام بالعلاج وبخاصة في هذا التوقيت من العام ومع الأنخفاض الشديد في درجات الحرارة وتقلبات المناخ وما يصاحبها من رياح وأتربة تؤثر بشدة على الجلد ويتضاعف تأثيرها على مرضى التحلل الجلدى الفقاعى قشر السمك.

يذكر أن مبادرة "لمسة خير" واحدة من سلسلة المبادرات الإنسانية الفريدة التى تطلقها صناع الخير و تستهدف دعم مرضى غير قادرين في مواجهة مرض لعين يهدد حياتهم، ومن هذه المبادرات مبادرة "أطمن على نفسك" لمواجهة فيروس سى ومبادرة "عنيك في عنينا" لمحاربة العمى ومبادرة "أولادنا في عنينا" لرعاية طلاب المدارس ووقايتهم من الإصابة بالأنميا والسكر بجانب وقايتهم من أمراض العيون ومبادرة "نبض حياة" لدعم علاج مرضى القلب.