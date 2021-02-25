الإنتاج الحربى تطلق حملة مجانية لحماية 200 مصعد حكومي من الفيروسات

تعلن الهيئة القومة للإنتاج الحربي، بالتعاون مع شركة لوتس ميد ايست فارما، عن توافر منتج "ووديكير" وهو ورنيش مصري ١٠٠٪؜ مقاوم للميكروبات والفيروسات. وفي إطار الدعم المجتمعي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن القيام بحملة لحماية أول ٢٠٠ مصعد طبقا لأسبقية الطلب لصالح الوزارات والهيئات الجامعات الحكومية مجانا. ولإرسال طلبات الحصول على ورنيش "وودكير" مجانا لأول 200 مصعد، يرجى التواصل عن طريق إرسال فاكس إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي على رقم: 0227955925.

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