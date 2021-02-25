صور.. نور حياة تجرى الكشف الطبى على مرضى العيون فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - تواصل قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" على مدار اليوم وغدًا عملها بإجراء الكشف الطبى على العيون، لمواطنى محافظات الشرقية وأسيوط والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى البالغين.





من جانبه، قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أنه جرى استقبال قوافل مبادرة "نور حياة" صباح اليوم المواطنين، لإجراء الكشف الطبى فى عيادات متنقلة تم إقامتها فى نادى ههيا محافظة الشرقية، ومركز شباب العطوى بفارسكور محافظة دمياط، ومركز شباب ميت شهالة بالشهداء محافظة المنوفية، والوحدة المحلية بقرية العقال بحرى بالبدارى محافظة أسيوط، ونادى المركزية بقرية التفتيش بالحامول محافظة كفر الشيخ، على أن يتم تسليم العلاج للمرضى وإجراء كشف النظارة الطبية داخل القافلة، وإجراء العمليات الجراحية فى المستشفى العسكرى بمحافظات السويس، كفر الشيخ، المنوفية، سوهاج، ودمياط.

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات مبادرة "نور حياة" فى إطار التنسيق مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التى يوفرها فى مجالات الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الإقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عبد الفتاح أن قافلة "نور حياة" تستقبل 300 مواطن، يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الإحترازية التى فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها فى فبراير 2019 لمواطنى 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

ولفت إلى أن قوافل الكشف على البالغين، يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة فى إدارة الخدمات الطبية ووزارة الداخلية، فضلًا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى منها: جمعية الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعى مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية.

يذكر أن صندوق تحيا مصر، قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118