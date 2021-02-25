القومية للإنتاج الحربى تنظم حملة لحماية 200 مصعد حكومى مجانا

جدة - نرمين السيد - وفى إطار ذلك، أعلنت "القومية للإنتاج الحربى" عن توافر منتج وودكير "ورنيش مصرى 100% مقاوم للميكروبات والفيروسات"، بالتعاون مع شركة لوتس ميد إيست فارما، فى إطار الدعم المجتمعى لمواجهة فيروس كورونا.

وضمن بيانها أوردت، أنه "لإرسال طلبات الحصول على ورنيش وودكير مجانا لأول 200 مصعد يرجى التواصل عن طريق إرسال فاكس إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى على رقم: 0227955925".

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