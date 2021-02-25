نظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية دورتين تدريبيتين لقيادات وكوادر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، خلال شهري نوفمبر 2020 وفبراير 2021، في مجال المراسم ورفع المهارات.
وصرح السفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، بأن المعهد حرص على تنظيم برنامج تدريبي مُتكامل في الدورتين، تضمن التعريف بمفهوم المراسم، وأصول ترتيب الزيارات الرسمية وحفلات الاستقبال وأنواعها، مع إلقاء الضوء على قواعد الأسبقيات ومراسم الاجتماعات الرسمية، وأنه تم الاستعانة بنخبة منتقاة ومتميزة من العناصر الدبلوماسية وكبار المسئولين الحاليين والسابقين لإلقاء تلك المحاضرات.
وأضاف السفير خالد راضي أن معهد الدراسات الدبلوماسية يرحب بكافة أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية بهدف نقل الخبرات والمعرفة الدبلوماسية، من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة المفصلة، وذلك طبقاً لاحتياج كل جهة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معهد الدراسات الدبلوماسية يستضيف دورتين تدريبيتين لقيادات وكوادر هيئة المحطات النووية لتوليد... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.