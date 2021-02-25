فى ذكرى وفاته.. مصطفى الفقى يروى موقفا إنسانيا للرئيس مبارك فى الكعبة

قال المحلل السياسى الدكتور مصطفى الفقى، إن "من عرف الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن قرب ليس كمن يعرفه عن بعد، وأنا عرفته فى الحالتين كمواطن عادى يراه رئيسًا من بعيد وجمعنى العمل به لسنوات بالقرب منه".

وأضاف "الفقى" لـ"دوت الخليج": "الرئيس مبارك كان ودودا يمثل الفلاح المصرى البسيط فى تعامله مع الآخرين، وكان وطنيا حتى النخاع فى كل اختياراته، وكان لديه حس وطنى، وأمضينا 4 سنوات يناقش كيلو مترا واحدا فى طابا حتى استرداده".

وأشار إلى أن الرئيس الراحل مبارك كان على علاقة طيبة بدول الخليج، وفتح النوافذ لمصر فى العالم ، موضحًا أن الجزء السياسى لا يختلف عليه أحد وسوف يحكم عليه التاريخ فيما بعد.

وروى مصطفى الفقى موقفا لن ينساه للرئيس مبارك قائلًا: "عندما كنا نصلى داخل الكعبة وكنا نصلى فى كل اتجاه لأن القبلة فى كل الاتجاهات بداخل الكعبة، كان هناك معاون خدمة اسمه علوانى أدخله الرئيس ليصلى معنا، ووقف الرئيس فى هدوء حتى ينتهى علوانى، معاون الخدمة، من الصلاة حتى يصلى مكانه، وهنا رأيت الأدب وفهما شديدا للإنسانية".

وأوضح الفقى أنه لم يتقابل معه بعد الثورة، وتابع: "فمنذ أن قمت بعمل برنامج "سنوات الفرص الضائعة"، صور الوشاة له أننى قمت بعمل برنامج ضده، رغم أنى أعطيته حقه كحاكم وطنى ولم ينصفه أحد منذ الثورة مثلما أنصفته فى برنامجى، وكان لدى ملاحظات وهذا طبيعى".

نشأة حسني مبارك



يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

حسني مبارك في الكلية الحربية



التحق حسني مبارك بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير 1949، والتحق ضابطًا بسلاح المشاة، ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج منها وحصل على بكالوريوس علوم الطيران في 12 مارس 1950، وتلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي في 1964.

عمل حسني مبارك بالقوات الجوية في العريش في 13 مارس 1950، ثم نُقل إلى مطار حلوان للتدريب على المقاتلات في 1951، وتم نقله لكلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم أصبح مساعدًا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية حتى عام 1959.

عُين قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية حتى 30 يونيو 1966، وعُين مديرًا للكلية الجوية في 1967، ثم ترقى لرتبة العميد في 1969، ثم قائدًا للقوات الجوية في 1972، ثم نائبًا لوزير الحربية.

حسني مبارك وحرب أكتوبر



قاد محمد حسني مبارك القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973، ورقى إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974، وتم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية، محمد أنور السادات، في أبريل 1975