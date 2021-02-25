نائب وزير الخارجية يطلع السفراء العرب والأوروبيين على مستجدات ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، اليوم الخميس، سفراء الدول العربية والأوروبية فى القاهرة لاطلاعهم على المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبى ولإحاطتهم برؤية مصر حول مستقبل المفاوضات التى تهدف للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.





وأعرب نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية عن ترحيب مصر باضطلاع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمهمة قيادة مسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة برعاية إفريقية، وذلك على ضوء تولى الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسيكيدى رئاسة الاتحاد الإفريقى، حيث تثق مصر فى حكمة فخامته وقدرته على تحقيق اختراق فى هذه المفاوضات فى ظل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقى. كما أكد نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية على أهمية التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة فى أقرب فرصة ممكنة من خلال عملية تفاوضية فعّالة، حيث أوضح نائب الوزير أن مصر تؤيد المقترح الذى طرحته جمهورية السودان الشقيقة الداعى لتطوير آلية التفاوض الإفريقية من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقى بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وذلك للتدخل فى المفاوضات كوسطاء، الأمر الذى من شأنه أن يعطى مسار المفاوضات زخما سياسيا ويؤكد اهتمام المجتمع الدولى بهذا الملف وإدراكه لخطورته على مصالح دول المنطقة.

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