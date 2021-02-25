محافظ الغربية يجتمع مع أعضاء الشيوخ لمناقشة محاور خطة التطوير

جدة - نرمين السيد - شمل العرض إنجازات المحافظة فى 9 محاور بقطاعات التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الثقافة وتنمية وبناء الإنسان، كما عرض المحافظ الخطة الاستثمارية 20/21 والتى بلغت نسبة إنجازها 46.4٪ و79٪ للخطة الإضافية وكذلك أعمال رصف وتطوير 550 شارع وطريق ضمن أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة.

وأشار رحمى إلى أن قيام المحافظة بتنفيذ مشروعات إنتاجية كبرى وهى المجزر النصف آلى بقرية شبشبير الحصة ومحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم وتم إنجازهما بنسبة 70٪ بإجمالى 104 مليون جنيه وجارٍ افتتاحهما فى يونيو المقبل، وكذلك مشروع مدينة طنطا الجديدة والذى يُعد الامتداد التوسعى للمحافظة وسيمثل نقلة حضارية بالمحافظة بجانب مشروع مدينة المحلة الجديدة.

وألقى المحافظ الضوء على المشروعات المرشحة للافتتاح الرئاسى "المجمع الصناعى بالمحلة، المنطقة اللوجيستية، محطة الصرف الصحى بالدواخلية، محطة مياه طنطا،تطوير العشوائيات ومستشفى صدر طنطا" بإجمالى استثمارات 7 مليار جنيه.

وأشاد النائب عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس الشيوخ، بما يقوم به محافظ الغربية من جهد تجاه المحافظة كى تصبح محافظة جاذبة ومنتجة، مثنيا بما تم إنجازه من مشروعات وجهود المحافظ الذى يعمل ليلاً ونهاراً من خلال رؤية واضحة استطاع من خلالها إنجاز ملفات دامت لسنوات عديدة دون أى حلول.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه تم تبادل النقاش بين المحافظ والنواب حول خطة التطوير وعرض النواب آرائهم حولها وما تم إنجازه منها وأثنوا على المشروعات التى تقوم المحافظة بها، مطالبين المحافظ بالمزيد من الجهد فى ملفات تدوير المخلفات خصوصًا فى مصنعى المحلة ودفرة.