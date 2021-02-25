أسقف إسنا يصلى قداس فطر يونان مع سبعة كهنة 

جدة - نرمين السيد - واشترك فى الصلاة القس إيليا جاد، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالعضايمة، والقس بولا نصرالله، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، والقس هارون صموئيل كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا. كما شارك أيضا القس موسى رشدى، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالعضايمة، والقس بيشوى القس شنودة كاهن كنيسة الشهيدة الأم دولاجى وأولادها بإسنا، والقس إبراهيم عبادى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، والقس فيلوباتير سيفين كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا.

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