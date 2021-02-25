- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبنانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، كما جاء بالصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل فيسبوك.
ومن جانبها أعربت وزيرة الدفاع الوطنى اللبنانى، عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون فى أوقات المحن والأزمات مؤكدةً على عمق العلاقات الإستراتيجية التى تربط مصر ولبنان.
وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة فى العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتى تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبنانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية إلى الجيش اللبنانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.