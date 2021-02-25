عاجل.. القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية إلى الجيش اللبنانى

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبنانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، كما جاء بالصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل فيسبوك.

ومن جانبها أعربت وزيرة الدفاع الوطنى اللبنانى، عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون فى أوقات المحن والأزمات مؤكدةً على عمق العلاقات الإستراتيجية التى تربط مصر ولبنان.

وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة فى العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتى تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبنانى.