النشرة المرورية : الأوتوستراد بديلا عن الكورنيش وسيولة بالنصر و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامى "محمد نشأت"، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام للقادم من سموحة ومتجه لمناطق "فيكتور إيمانويل" و"كايرو سيز مول"، وبعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وتابع صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعضد الأحجام فى مدينة المنصورة للقادم من مناطق ميت غمر ومتجه لسندوب، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع الجمهورية وسعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال ومن أبرزها: أعلى المرج وأعلى مناطق الأوتوستراد، وأعلى المنيب، مشيرا إلى أن مخرج سعد الدين الشاذلى للقادم من العبور ومتجه إلى الطريق الدائرى، يشهد بعض الأحجام.

وأشار صابر إلى أن ما قبل مدخل نفق السلام، يوجد بعض الأحجام، موضحا أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو مرضية تماما.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بشارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا باستخدام شارع السودان أو مراد، مع نشر الخدمات المرورية تنفيذا لتوجيهات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى شدد على نشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة.

ونصح صابر فى محافظة القاهرة، بتجنب كورنيش النيل، حيث يشهد بعض الأحجام فى الاتجاه القادم من الملك الصالح ومتجه لمناطق المعادى بمنطقة أثر النبى، والتى لها بعض التأثير على كوبرى العاشر للقادم من الفسطاط ومتجه للمعادى، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد بديلا عن الكورنيش فى هذا التوقيت.

وألمح صابر إلى أن مطلع كوبرى الفردوس يشهد بعض الأحجام، للقادم من نفق الأزهر والمشيخة والسيدة عائشة ومتجه لمناطق صلاح سالم وأرض المعارض، ناصحا باستخدام محور النصر، مشيرا إلى أن الاتجاه الآخر بمحور الفردوس يشهد انفراجة مرورية بسبب أعمال التشغيل التجريبى لهذا الاتجاه.

واستطرد صابر أن مطلع كوبرى الفنجرى والحدائق للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، يشهد بعض الأحجام، ناصحا باستخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بأن كوبرى أكتوبر و15 مايو، يشهدان أحجام متفرقة، ناصحا باستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.