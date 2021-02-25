معلومات الوزراء: مصر الأولى إفريقيًا فى صفقات شركات التكنولوجيا الناشئة

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير ازدهار الاستثمارات بقطاع الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة، إذ ارتفع حجم الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة مقابل حصة منها فى مصر بنحو الثلث فى 2020، مقارنةً بعام 2019، وكذلك ارتفع عددها بنحو 83%؛ مما جعلها الأولى من حيث عدد صفقات التمويل الموجهة للقارة الإفريقية فى 2020، بعدد 86 صفقة، يليها جنوب إفريقيا بنحو 72 صفقة، ثم نيجيريا التى استحوذت على 71 صفقة.

كما احتلت المرتبة الثالثة فى إجمالى حجم صفقات الأسهم، باستثمارات بلغت 269 مليون دولار، بعد نيجيريا وكينيا على التوالى.

حازت مصر على 28% من الاستثمارات الموجهة لقطاع التكنولوجيا المالية للقارة، بنحو 21.8 مليون دولار، وكذلك 50% من الاستثمارات فى الخدمات اللوجستية والتنقل وتكنولوجيا التعليم.

وبلغت قيمة الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا الصحة حوالى 55 مليون دولار، يليه قطاع الشركات الخاصة بقيمة استثمارات بلغت نحو 42 مليون دولار.

يعتمد التقرير فى دراسته على رصد صفقات الأسهم الاستثمارية فقط فى المجالات الرقمية والتكنولوجية التى تزيد على 200 ألف دولار فى الشركات الناشئة الإفريقية، دون المنح والجوائز والقروض والمساعدات وصفقات الاندماج والاستحواذ.