عاجل.. السيسى يطلع على تطورات جهود التنمية المجتمعية فى القرى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية".

وقد استعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين، الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعى التدخل والدعم الفورى، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهى الآلية المعروفة بـ"الإسعاف الاجتماعى".

وقد وجه الرئيس بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعى ودعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التى تستدعى التدخل الفورى، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية فى هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالى للمشاركة فى الأعمال التطوعية الخيرية، بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدنى، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصرى والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعى.

كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود فى هذا المجال، من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع فى الإنتاج المحلى لتلك الأدوات، فى إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى لفئة العمالة غير المنتظمة.

كما اطلع الرئيس على تطورات جهود التنمية المجتمعية فى القرى؛ حيث وجه بالتوسع فى برامج تأهيل الرائدات الريفيات، بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

ووجه الرئيس بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية، من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلى على أرض الواقع فى الريف المصرى خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذى يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى الشامل للأسر فى قرى الريف المصرى.