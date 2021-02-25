السبت .. عزاء حسين صبور فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد

جدة - نرمين السيد - وأكدت الجمعية أن العزاء سيقام بعد غد السبت 27 فبراير، فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد.

وتوفى رجل الأعمال المهندس حسين صبور، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 85 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل، بمسجد الشربتلى بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، وتم الدفن بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

ولد حسين فايق صبور فى 1936، وهو مهندس مصرى وكان رئيسا لنادى الصيد عام 1992، حيث أسس العديد من شركات التنمية العقارية فى مصر، كما ساهمت شركاته فى مشروعات ضخمة بالعديد فى المدن الجديدة فى مصر.