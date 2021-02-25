تنبيهات مهمة للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - أصدر مجلس الدولة، عددا من التبيهات الهامة الواجب تقديمها للمتقدمين، فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، والتى بدات من اليوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.





وجاءت أهم تنبيهات مجلس الدولة، للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد كالتالى:- 1-يتم تسجيل الملف الإلكترونى خلال الفترة من 25/2/2021 حتى نهاية يوم عمل 20/3/2021. 2- على المتقدمين طباعة الملف وتوقيعه وسيتم إخطارهم بموعد تقديم الملف والمرفقات عن طريق رسالة نصية والبريد الإلكترونى وتسليمه بمقر الأمانة العامة بالمقر الرئيسى (الديوان العام) الكائن فى 2 شارع عصام الدالى – الدقى – الجيزة. 3- سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية عن طريق رسالة نصية والبريد الإلكترونى بمقر الأمانة العمة بالمقر الرئيسى (الديوان العام) الكائن فى 2 شارع عصام الدالى -الدقى - الجيزة. 4- تقديم الطلب لا يكسب لمقدمه أى حق أو مركز قانونى. 5- المستندات التى سترفق بطلب التقدم لا يجوز استردادها. 6- تحوز الرسائل الإلكترونية وكذا الرسائل النصية الحجية فى الإثبات، وتكون دليلاً على علم المتقدم بما تحتويه تلك الرسائل من بيانات ومعلومات. 7- لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط.

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