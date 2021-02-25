وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر لمزيد من تعميق علاقات التعاون مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره وزير خارجية أوكرانيا دميترى كوليبا، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وأعربا عن الرضا عن مستوى التنسيق القائم بين مصر وأوكرانيا، وتطلعهما لعقد الجولة القادمة من المشاورات الثنائية خلال العام الجارى.





كما تم التطرق إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أعرب عن اهتمام مصر بمواصلة تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية، والتجارية والزراعية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات الأوكرانية فى مصر، كما أكد على أهمية العمل على تطوير التعاون التجارى بين البلدين. كما أشاد الوزير باستمرار تدفق السياحة الأوكرانية إلى مصر، والتى أصبحت تحتل المرتبة الأولى خلال عام 2020، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التى تطبقها وزارتا الصحة والسكان، والسياحة، خاصة على ضوء قرار أوكرانيا باستئناف رحلات الطيران العارض إلى كل من جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتطلعنا إلى مزيد من هذا التدفق، وحرص مصر على توفير جميع سبل الراحة والأمان للسياح الأوكرانيين.

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