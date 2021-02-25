احتفالية لأبناء الشهداء بذكرى استشهاد البطل أحمد شحاتة (فيديو)

حضر أهالى شهداء من القوات المسلحة احتفالية ذكرى استشهاد البطل أحمد شحاته، بجولة داخل القلعة، والساحات المكشوفة بالمتحف الحربي، وأُعدت فقرة ترفيهية لأبناء شهداء الدفعة، والتى شملت فقرة غنائية وألعاب، وتوزيع الهدايا على الأطفال الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة من خلال الاحتفالية.

وحرص أسر الشهداء، على التقاط الصور التذكارية من داخل المعالم الاثرية المختلفة فى قلعة محمد على، أثناء جولتهم. ويعد البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة أحد أبطال القوات المسلحة الحاصلين، على أعلى تدريب قتالى فى العالم، وزامل شحاته الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى، والشهيد البطل رامى حسنين، والشهيد البطل إيهاب لطفى أبطال قواتنا المسلحة.

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