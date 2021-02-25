أبناء الشهداء في احتفالية ذكرى استشهاد البطل أحمد شحاته في القلعة

وقال أبناء الشهداء إنهم في قمة السعادة بهذا اليوم، والاحتفالية المقامة لهم في ذكرى الشهداء، مؤكدين أن أبائهم استشهدوا فداء لهذا الوطن، معبرين عن فرحتهم عن هذه الجولة الخاصة داخل المعالم المصرية النادرة في القلعة.
وحرصت أسر الشهداء على التقاط الصور التذكارية من داخل المعالم الاثرية المختلفة في قلعة محمد على، أثناء جولتهم.
ويعد البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته أحد أبطال القوات المسلحة الحاصلين على أعلى تدريب قتالى فى العالم، وزامل شحاته الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى والشهيد البطل رامى حسنين، والشهيد البطل إيهاب لطفي أبطال قواتنا المسلحة.
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