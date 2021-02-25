المجلس الأعلى للإعلام يحيل خالد صلاح للتحقيق بشأن مخالفة فيديو للمعايير الإعلامية

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع إلى التحقيق، يوم الأحد القادم، وذلك بشأن أحد مقاطع الفيديو التي تخالف المعايير الإعلامية على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، ولسماع بعض الإيضاحات في هذا الشأن.

وكان تليفزيون اليوم السابع حذف فيديو غير مناسب للفنانة نهلة سلامة، وقدم اعتذارا عن أى عبارات غير ملائمة تضمنها، مؤكدا فتح تحقيق فى مسئولية نشر هذا المحتوى، مع التأكيد على عدم نشر أى محتوى مشابه فى المستقبل.