أرسلت النقابة العامة للصيادلة اليوم الخميس إعلانا لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ولرئيس هيئة الدواء الدكتور تامر عصام، لإعلامهما بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر بشأن القرارين الوزاريين رقمي 4 ، 114، وذلك لبدء الإجراءات التنفيذية الخاصة بإلغاء القرار وإصدار تعليمات لإدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بعدم أحقية إدارة الصيدلة بمنح الترخيص بفتح صيدلية من غير شهادة الموافقة على الاسم التجاري من النقابة الفرعية وشهادة قيد لفتح صيدلية من النقابة العامة .
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكما في الطعن رقم 26940 لسنة 71ق المقامة من النقابة العامة لصيادلة مصر ضد وزير الصحة (بصفته) حكما بإلغاء القرارين الوزاريين رقمي 4 ، 114 اللذين قيدا سلطة النقابة الفرعية في إصدار رخصة صيدلية .
كما أرسلت النقابة العام خطابًا للنقابات الفرعية بالمحافظات وموافتهم بصورة من الحكم مزيلًا بالصيغة التنفيذية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية نحو اعلان الحكم حتى يكون نافذاَ لدى الجهة المنوط بها التنفيذ، لوقف اصدار أي تراخيص بفتح صيدلية بدون موافقة النقابة الفرعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصيادلة تعلم الصحة والدواء بصيغة تنفيذ حكم إجراءات فتح صيدلية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.