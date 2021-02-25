شريف عامر يحاور قائد القيادة المركزية الأمريكية.. الليلة

يستضيف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، "الليلة" قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي.

وجاء هذا اللقاء خلال زيارته القصيرة لمصر وبعد ساعات من مقابلة الرئيس السيسي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد، ويتحدث ماكينزي في حواره الذي يذاع في تمام العاشرة مساءً عن اهم ما جاء بالزيارة وتفاصيل لقائه مع الرئيس السيسي.

كما يتحدث الجنرال ماكينزي عن صفقة السلاح الأخيرة وسبل التعاون بين أمريكا ومصر في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب، بالإضافة لأولويات الإدارة الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وتهديدات إيران للمنطقة.

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الخميس 25 فبراير 2021 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".