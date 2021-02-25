انت الان تتابع تفاصيل خبر التعديلات الجديدة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أوضح الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، في مداخلة له في برنامج على مسئوليتي أنه سيتم تنفيذ تعديلات ملكية الشهر العقاري للقانون الجديد في 6 مارس المقبل، وأنه لن يتم قبول أو الاعتراف بأي عقد غير مسجل بمصلحة الشهر العقاري .

وقال أيضًا أن الجهات الحكومية لن تعترف بالعقد الابتدائي الصادر له حكم صحة توقيع، ولا بالعقود التي حصلت على صحة توقيع وسيتم فقط الاعتراف بالعقود التي ستسجل بالشهر العقاري.

وأضاف أن التعديل الجديد لقانون الشهر العقارى لا ينص أبداً على نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، ولكن ينص على أنه في حالة بيع أي وحدة سكنية يلزم على المشتري أن يسجلها بالشهر العقاري سواء إذا كان بيع رضائي أو بتسجيل الحكم الصادر.

أهم التعديلات الجديدة للشهر العقاري

التطبيق للقانون الجديد سيبدأ رسمياً في 6 مارس المقبل.

التسجيل غير إجباري وبرضا جميع الأفراد.

العقود الابتدائية لا تنقل المرافق والخدمات وليس لها دخل بالتعديلات.

لا يتضمن نهائياً نزع ملكية الوحدات السكنية في حال عدم تسجيلها.

إعلام الوراثة ليس له علاقة بالتسجيل.

الرسوم الجديدة

أقصى رسم هو 2000 جنيه مهما بلغت مساحة العقار.

للوحدات السكنية التي مساحتها 100م رسوم 500 جنيه.

الوحدات السكنية التي مساحتها أقل من 200 م رسوم 1000 جنيه.

الوحدات السكنية التي مساحتها أقل مكن 300 م رسوم 1500 جنيه.

ما هى خطوات التسجيل بالشهر العقاري

أولاً يجب على المواطن الذهاب إلى مصلحة الشهر العقاري وتقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع. ثانياً إحضار شهادة من مجلس المدينة تؤكد على أن العقار ليس عليه مخالفات بناء. ثالثاً تقديم صورة لبطاقة البائع والمشتري مع الإطلاع على الأصل. رابعاً كتابة طلب التسجيل للشهر العقاري مصاحباً بالتكليف بالضريبة العقارية. خامساً فى حال تغير أوصاف العقار يجب تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية . سادساٌ المراجعة النهائية من الموظف وتوقيعه عليه لقبول إشهار العقد. سابعاً تحرير عقد على الورق الأزرق بمكتب التصديق على العقد والتوقيع من طرفي التعاقد.

فوائد تسجيل العقارات في مصلحة الشهر العقاري