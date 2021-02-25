نائب بالشيوخ: حسين صبور كان أحد رموز البناء والتعمير فى مصر

جدة - نرمين السيد - نعى النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ، بمزيد من الحزن والأسى، المهندس الراحل حسين صبور، شيخ المطورين العقاريين، وأحد رموز البناء والتعمير فى مصر، والذى رحل عن دنيانا صباح اليوم الخميس.





وأكد الرشيدى، في بيان له اليوم، أن المهندس حسين صبور، أسهم فى قطاع البناء والمقاولات برؤية وطنية خالصة داعمة للاقتصاد المصرى ومحفزة للتحول التنموى نحو مدن ذكية عصرية وريف مصرى متطور فى إمكانياته وخدماته. وأضاف الرشيدى، أن الراحل شارك فى كبرى المشروعات الوطنية التى أطلقتها الدولة من مدن جديدة ومبادرة حياة كريمة، فكانت له اسهاماته البارزة ودوره الفاعل فى التنفيذ والتشييد، مؤكدا أنه سيظل اسم "صبور" دليلا على مسيرته وكفاحه ورمزا لنجاحاته. واختتم عضو مجلس الشيوخ، قائلا: "رحم الله المهندس حسين صبور، وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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