صور.. وزيرة الصحة: نستهدف تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات بـ1500 قرية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى يساهم فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل، ووائل الساعى، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجى، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور محمد فوزى السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والمشرف على المشروع بوزارة الصحة، والدكتورة نيفين النحاس، مدير عام المكتب الفنى للوزيرة، ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى، والأستاذ محمد عبد المقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، وذلك فى إطار متابعة خطة العمل تمهيدًا لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة محاور استراتيجية الوزارة لتنفيذ المشروع، والتى تشمل تطوير المنشآت الطبية وتزويدها بالاحتياجات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية، بالإضافة إلى المسح الديموغرافى والذى يعتمد على الاحتياجات الصحية للمواطنين.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت الخرائط الصحية لـ 1500 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع، حيث يستهدف المشروع تطوير الوحدات الصحية، والمستشفيات المركزية التابع لها تلك القرى بـ 51 مركزًا بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة ناقشت الخطة المقترحة لآلية التطوير تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، حيث تتضمن "رفع كفاءة البنية التحتية أو إحلال وتجديد" للمنشآت الطبية وفقًا للأكواد الإنشائية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بالإضافة إلى إنشاء وحدات ومراكز طبية جديدة بالقرى، وكذلك آلية استمرار تقديم الخدمات الطبية لأهالى القرى أثناء فترة التطوير من خلال العيادات المتنقلة والثابتة.

وأشار إلى أن الوزيرة شددت على أهمية توزيع أهالى القرى على الوحدات الصحية القريبة من موقعهم الجغرافى تيسيرًا عليهم، طبقًا للربط السكانى على الوحدات الصحية بهيئة التأمين الصحى الشامل، كما وجهت بضرورة إمداد توابع القرى "العزب والنجوع" بالخدمات الطبية من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة، بهدف الوصول إلى المواطنين بجميع المناطق النائية.