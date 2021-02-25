عاجل.. السيسى يوجه بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر، وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب، فضلاً عن القيمة المضافة صحياً واجتماعياً لمنظومة الرياضة فى مصر بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصرى.





كما وجه الرئيس السيسى بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها، مع ربطها بالمحاور المحيطة وتطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها اقتصادياً ومجتمعياً.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية".

وقد عرض الدكتور أشرف صبحى نشاط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وكذلك جهود الوزارة فى مجال المنشآت والصروح الرياضية بالدولة.

وفى هذا السياق؛ استعرض الوزير مخطط التطوير الشامل لهيئة إستاد القاهرة، إلى جانب الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية فى مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتى تتضمن إنشاء إستاد حديث وعدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل لتلك المنشآت، بالإضافة إلى سير العمل بكلٍ من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية ومدينة الخيول العالمية "مرابط" فى العاصمة الإدارية الجديدة، واللذين سيمثلان معاً صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.

كما عرض الوزير الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الوزارة، بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدنى ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن الرئيس اطلع كذلك على آخر تطورات إعداد الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء خلال الفترة من 2021 إلى 2026، والتى تهدف إلى تطوير قطاعى الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم فى توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلاً عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضى والاستغلال الأنسب للأصول.

كما عرض وزير الشباب والرياضة أبرز الإنجازات الرياضية المصرية خلال العام الماضى، والتى عكست التطور الذى طرأ على الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلاً عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال هذه الفترة على كافة المستويات الدولية والعربية والإفريقية.