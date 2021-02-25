”عبد العاطى” يستقبل ”أروب” وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري , السيدة نادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان والتي تقوم بزيارة للقاهرة حالياً ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن سعادته بلقاء الوزيرة الجنوب سودانية ، مشيراً للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين, ومن جانبها أعربت الوزيرة الجنوب سودانية عن تقديرها للدعوة الكريمة التي تلقتها لزيارة مصر ، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء مركز ثقافى أفريقى بمتحف النيل بأسوان ، والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

ووجه الدكتور عبد العاطى الدعوة للسيدة الوزيرة للتنسيق المشترك لعمل أنشطه ثقافيه للفن الجنوب سوداني ، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن الثقافه الجنوب سودانية بالمركز الثقافى الأفريقى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان ، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين ، حيث قامت الوزارة بإنشاء عدد (6) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان ، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان ، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وفى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية ، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً وربط بحر الغزال بالنيل الأبيض، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو وصولاً إلى بحيرة "نو" والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض ، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.