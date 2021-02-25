"الافوكاتو" يغادر القاهرة والناس وينضم لقناة "الشمس"

أعلن الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، ومقدم برنامج "الافوكاتو" أنه قد غادر قناة القاهرة والناس معتبرا هذه القناة كانت سببا من أسباب نجاح البرنامج، موجها الشكر لكل فرد فيها ساعد على نجاح البرنامج.
وأضاف عطا الله أنه تم التعاقد مع قناه الشمس لتقديم البرنامج مع انطلاقة القناة ليكون موعده يوم الجمعة من كل أسبوع من الحادية عشرة مساء إلى الثانية عشرة والنصف.
وأضاف عطا الله أيضا أنه سيتم إضافة فقرات جديدة للبرنامج في شكله الجديد مؤكدا أن البرنامج اجتماعي بشكل جديد ومختلف عن السابق متمنيا أن تنال فقراته رضاء المشاهدين والمتابعين.
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