الصحة: جرعة لقاح كورونا بـ100 جنيه وتحديد غير القادرين عبر تكافل وكرامة

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيجرى توزيع لقاح كورنا للمواطنين بمقابل مادي رمزي، في حدود 100 جنيه للجرعة الواحدة و200 جنيه للجرعتين كحد أقصى، ومن الممكن أن يكون هذا المبلغ أقل.

ونوهت الوزارة، بأن تحديد غير القادرين، للحصول على لقاح كورونا، يتم إلكترونيا، بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني علي موقع الحصول علي لقاح كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أنه سيجري توفير اللقاح لغير القادرين من المواطنين البسطاء الذي يقعون تحت بند "تكافل وكرامة" وهو برنامج مساعدات حكومية لغير القادرين، وسيظهر أسماء غير القادرين على نظام التطعيم الذي أعدته وزارة الصحة، بشكل تلقائي بمجرد إدخال الرقم القومي لكل مواطن، نظرا لأن النظام الجديد "مربوط" بـ "تكافل وكرامة".

وهناك ربط شبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، كما أن هناك قاعدة بيانات موحدة بين الوزارتين.

وسيتيح الربط الشبكي وقاعدة البيانات الموحدة لوزارة الصحة الاستفادة من بيانات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ومن ثم ستتعامل وزارة الصحة مباشرة مع مستفيدي تكافل وكرامة، خاصة أنها المنوطة بالأمر، وهي من ستتولى آليات توزيع لقاح كورونا على مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بقيام صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصةً من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.