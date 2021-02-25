الآثار تعلن أسعار التصوير مع قناع توت عنخ آمون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار، أسعار التصوير الفوتوغرافى والتجارى، مع القناع الذهبى للملك توت عنخ آمون، الموجود حاليا فى المتحف المصرى بالتحرير، قبيل نقله للمتحف المصرى الكبير.





وكشفت الوزارة عن سعر التصوير مع القناع أثناء مواعيد العمل الرسمية للمتحف، ويكون 500 جنيه للأجانب، و250 جنيها للمصريين، بدون فتح فاترينة العرض وذلك للصورة الواحدة. فيما ستكون أسعار التصوير مع القناع مع فتح فاترينة العرض للتصوير ألف جنيه للأجانب، و500 جنيه للمصريين وذلك للصورة الواحدة. وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أعلنت مؤخرا أنه سيتم نقل القطع الأثرية الكبيرة المهمة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، مثل قناعه الذهبى الموجود حاليا فى المتحف المصرى، قبيل افتتاح المتحف الكبير حتى لا يغيب عن زائريه لحين افتتاح المتحف، باعتباره من أهم القطع الأثرية فى العالم. ويعرض المتحف الكبير لأول مرة مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة فى قاعتين بمسطح 7.5 ألف متر مربع، وهى 7 أضعاف مساحة القاعة التى كانت تضم مجموعة الملك الذهبى بالمتحف المصرى بالتحرير.

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