مطار الأقصر الدولى يستقبل أول رحلة من الشارقة منذ 9 سنوات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر ثروت عجمى، أن مطار الأقصر استقبل أول رحلة من مطار الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد توقف دام قرابة 9 سنوات، وسط سعادة كبيرة من قيادات المطار، وعدد من أعضاء لجنة السياحة الثقافية فى المحافظة، بالاحتفال بالفوج الإمارات بالأغانى الوطنية المصرية والإماراتية.





جاء ذلك خلال استقبال مطار الأقصر الدولى، رحلة قادمة من مطار الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقل على متنها 190 راكبًا لأول مرة منذ توقف دام 9 سنوات مضت، حيث عادت الرحلات الجوية القادمة من الشارقة لأول مرة عبر الرحلة التى تحمل رقم 642.

وأشار عجمى فى بيان اليوم الخميس، إلى أنه من المنتظر أن يستقبل المطار 20 رحلة متنوعة تضم سائحين أجانب ومصريين بإجمالى يفوق الـ 1250 ركبًا من مختلف الجنسيات حيث يأتى ذلك فى إطار الحرص على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، فى ظل الظروف الصحية الراهنة، التى يشهدها العالم جراء استمرار وتفشى فيروس كورونا.

كما أشار إلى أن 16 فندقًا عائمًا من إجمالى 70 فندقًا حصلوا على شهادة السلامة الصحية يعملون فقط بالأقصر، بنسب إشغالات تصل لـ 60%، متوقعًا أن تشهد حركة السياحة الثقافية تحسنًا تدريجيًا اعتبارًا من شهر أبريل القادم.

من جانبه، أشار رئيس لجنة التسويق السياحى الثقافيه بالأقصر محمد عثمان، إلى أن وصول رحلة " الشارقة – الأقصر"، تعتبر بداية خير كبير يبشر بتوافد حركة السياحة إلى مدينة الأقصر، خلال الفترة المقبلة بصورة أفضل من العام الماضى، والذى توقفت فيه حركة السياحة لفترة طويلة نظرًا لظروف انتشار الموجة الأولى لفيروس "كورونا".

ومن المنتظر أن يشهد مطار الأقصر فى نهاية مارس ومطلع أبريل المقبلين وصول رحلات سياحية تضم أفواج من مدريد عبر رحلات الشارتر.

وأضاف عثمان أن حملة التطعيمات التى بدأت فى دول العالم سيكون لها أثرًا إيجابيًا فى كسر الخوف لدى المواطنين من فيروس "كورونا"، وسيشجع الحكومات على تخفيف القيود المفروضة على حركة السفر والسياحة عالميًا، بعد الخسارة الضخمة التى أصابت شريان الاقتصاد لأى دولة، فالجميع يعلق آماله على عودة حركة الطيران من جديد للبقاء الشركات المتوسطة والصغيرة على قيد الحياة.

ومن جهته، أكد مدير محطة مصر للطيران بمطار الأقصر الدولى أحمد عبدالله، أن المطار يشهد تطبيقًا صارمًا للإجراءات الاحترازية، ومسافات التباعد الاجتماعى، فى مختلف صالات المطار، تمهيدًا لعودة رحلات الطيران خلال الفترة المقبلة، وكذلك تكثيف الإجراءات الوقائية، ووضع لوحات إرشادية وعلامات للوقوف والحركة وتطهير المطار يوميًا، ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذها المطار للحد من انتشار فيروس "كورونا" ولحماية الركاب المسافرين والعمال.

كما يتم تكثيف العمل داخل المطار للقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى استقبال لتلك الرحلات، حيث شملت الإجراءات وضع لافتات إرشادية باللغات المختلفة وتعليمات وقواعد عامة لحماية المسافرين.