خلال جولته بأسوان.. وزير التموين يتفقد هايبر وفرع الجملة بالشيخ هارون

جدة - نرمين السيد - ورافقه خلال الجولة أشرف عطية محافظ أسوان، والمحاسب حسام العربى وكيل أول وزارة التموين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة وأيضاً أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وتبلغ مساحة هايبر الشيخ هارون 1000 م2، بجانب تفقد فرع الجملة الملحق به والذى يضم المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يضمن توافرها بأرصدة كافية، فى ظل اهتمام الدولة بتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع وتلبية احتياجات المواطنين.

واختتم وزير التموين جولته جولته الميدانية بافتتاح هايبر وماركت العقاد، حيث أكد رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة بأنه تم إنشاء الهايبر بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويقع على مساحة 600 م2 ويشمل طابقين يضمان مختلف أقسام السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق المحلية ليخدم المواطنين ويلبى الاحتياجات الجماهيرية من هذه السلع.

وخلال جولته توقف وزير التموين والتجارة الداخلية، لمقابلة أحد الشباب من ذوى الهمم من محافظة أسوان، واستمع إلى مطالبه.

وعلى الفور وجه الوزير، وكيل وزارة التموين بأسوان حسام العربى بالتواصل مع الشاب وتوفير ما هو مطلوب من احتياجاته التموينية، كما طلب من أشرف عطية محافظ أسوان بالتواصل معه ومعرفة احتياجاته والعرض عليه لتلبيتها.