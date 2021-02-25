وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها، مع ربطها بالمحاور المحيطة وتطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها اقتصادياً ومجتمعياً. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس يوجه بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.