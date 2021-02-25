فيديوجراف.. حسين صبور شيخ العقاريين العرب

جدة - نرمين السيد - وولد صبور فى عام 1936، وتخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1957.

لقب حسين صبور بشيخ العقاريين العرب، حيث شارك فى إنشاء فندق سميراميس الشهير، وإعداد مقترح إنشاء الطريق الدائرى، كما ساهم فى تشييد عدة مدن جديدة أبرزها "السادات - 6 أكتوبر"، ومترو الأنفاق.

وتعمل شركة "الأهلى – صبور" للتطوير العقارى، حاليًا كمطور عقارى بـ20 مشروعًا عملاقًا بمصر.

شغل حسين صبور منصب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعُين عضوًا بمجلس إدارة غرفة التجارة "المصرية - البريطانية"، ورئيسًا للمجلس "المصرى - الأمريكى".

كما عُين عضو مجلس إدارة "القومية للتشييد والتعمير" ومركز "تطوير البحوث بهندسة القاهرة"، وعُين عضوًا بمجلس إدارة المجلس التصديرى للتشييد ونائبًا لرئيس اتحاد رجال الأعمال العرب.

اختير صبور عضوًا بالمجلس الأعلى لـ"الهلال الأحمر المصرى" ورئيس جمعية خريجى "هندسة القاهرة"، وساهم فى إنشاء اتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية، كما ساهم أيضا فى تكوين المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأفارقة بأبيدجيان، وكان رئيسًا لنادى الصيد عام 1992.