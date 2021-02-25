صور.. وزيرة الصحة: المبادرات الرئاسية أصبحت من أساسيات القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لمتابعة سير العمل بمبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، والتى انطلقت فى عام 2018، بهدف تحسين الصحة العامة، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





ووجهت الوزيرة الشكر للدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وفريق العمل من الشباب القائمين على المبادرات للحفاظ على صحة المصريين، لجهودهم فى تنفيذ تلك المبادرات، والتى كان لها أثر كبير فى النهوض بالمنظومة الصحية خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة ثمنت دور تلك المبادرات التى نجحت فى تقديم خدماتها لملايين المواطنين، حيث ساهم ذلك فى تحسين مستوى الصحة العامة، وتغطية كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الوزيرة أشارت إلى إشادة المواطنين بالخدمة الطبية المقدمة ضمن المبادرات وذلك خلال جولاتها الميدانية، قائلة "رأيت جهودكم فى أقصى القرى خلال الجولات الميدانية"، مؤكدة أن وجود كارت "100 مليون صحة" مع المواطنين والمخصص لمتابعة الحالة الصحية، يعد بمثابة وثيقة أمان لصحة كل مواطن.

وقال إن الوزيرة شددت على مواصلة العمل فى كافة محافظات الجمهورية، والحرص على التأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، كما وجهت بتكثيف خدمات المبادرات الرئاسية وسيارات القوافل الطبية فى القرى، والذى يتزامن مع المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع مجاهد أن الوزيرة أكدت دور تلك المبادرات فى التواصل الميدانى مع المواطنين فى الميادين والأماكن العامة، للاطمئنان على صحتهم بشكل دورى، حيث ساهم ذلك فى حصول المواطن على حقه فى الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم.

ولفت إلى أن الوزيرة أشادت بدور تلك المبادرات الذى ساهم فى تحسين الصحة العامة لكافة فئات الشعب المصرى، مما كان له أثر فى خفض نسب الوفيات خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة أصبحت من أساسيات القطاع الصحى لخدمة المواطن المصرى.