وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية ستكون open book

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم، إنه يسمح لطلاب المرحلة الثانوية فى الامتحانات الإلكترونية باستخدام خاصية تقسيم الشاشة، للاطلاع على الكتب الـ pdf، والمصادر المتاحة، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون أوبن بوك open book.





جاء ذلك فى تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وتبدأ الامتحانات فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021. وقد تقرر سابقاً أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

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