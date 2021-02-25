وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام امتحانات الاعدادية في الترم الثاني 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الشهادة الاعدادية "شهادة عامة" وكل مجموع طلابها هذا العام سيحسب على امتحان الترم الثاني بامتحانات كاملة وليست مجمعة
واضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب بناء التعليم المصري عبر جروب واتس اب : لا يوجد امتحانات شهرية للاعدادية ، مشيرا الى ان نظام الامتحانات الشهرية يعود على سنوات النقل فقط .
وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن يعقد لطلاب الاعدادية امتحان مجمع متعدد التخصصات في المواد الأساسية يوم الاحد الموافق 7 مارس 2021 ، فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول ، وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.
واضاف الوزي: الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.
واكد طارق شوقي انه سيحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى /........الخ) وفق تلك الدرجات.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيكون عدد الاسئلة في امتحانات الاعدادية كالتالي:
اللغة العربية : 10 أسئلة بـ 80 درجة
الرياضيات (جبر وهندسة ) : 8 اسئلة بـ 60 درجة
اللغة الانجليزية : 6 أسئلة بـ 60 درجة
العلوم : 6 أسئلة بـ 40 درجة
الدراسات الاجتماعية : 5 أسئلة بـ 40 درجة
المجموع: 35 سؤالا بـ 280 درجة
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