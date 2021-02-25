المصريين الأحرار مهنئا الكويت بعيد الاستقلال: ذكرى طيبة لتحقيق إرادة الشعب

وقال الحزب فى بيان له، إن احتفال دولة الكويت الشقيقة يحمل ذكرى طيبة لتحقيق إرادة الشعب فى الاستقلال الوطنى عن المملكة المتحدة، لتبدأ عهد حافل بالنجاحات بقيادات رشيدة، تخدم بلادها وشعبها بروح عربية أصيلة.
وأضاف حزب المصريين الأحرار: "نهنئ قيادات وشعب بلاد صديقة وشقيقة بالعيد الوطنى، ونؤكد على عمق العلاقات التاريخية مع أرض الكنانة والتعاون الدائم بين قيادة البلدين لما تحقيق ما يخدم الشعبين والمنطقة".
وأكد الحزب أن محاولات استغلال أحداث فردية أو مواقف بعينها، تستهدف المساس بالعلاقات المصرية الكويتية يُعد لعب بالنار، لأن التاريخ يسجل مواقف الشعبين وطيب العلاقات والآخاء الممتد عبر السنين.
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