انت الان تتابع تفاصيل خبر الشيخ محمود الشحات أنور.. رأيت الله وصعدت إلى السماء السابعة مع رسول في المنام وكانت النجوم تحتي “فيديو” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أجرى الشيخ محمود الشحات أنور القارئ الشهير حواراً مع تلفزيون اليوم السابع، وخلال لقاءه أكد أنه رأى الله على حسب قوله، وحينما سأله المذيع هل رأيت الله فعلاً يا شيخ محمود، فرد الشيخ قائلاً نعم، وأثناء الحوار حكى تفاصيل هذه الرؤيا التي أثارت الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي.

الشيخ محمود الشحات أنور “رأيت الله وصعدت إلى السماء السابعة”

وقال الشيخ أنه في وقت من الأوقات قرر أن يتفرغ للعبادة شهراً كاملاً، شيء مثل الإعتكاف عى حسب قوله، ومكث شهراً في منزله ولم يفارقه، وخلال هذا الشهر كان لا يفعل شيئاً سوى قراءة القرآن والصلاة، لدرجة أنه كان يختم القرآن الكريم كاملاً كل يومين، وختمه خلال هذا الشهر خمسة عشر مرة.

وأضاف الشيخ محمود الشحات أنور، أنه في يوم خلال هذا الشهر وقبل أن ينام جلس على سريره وفتح المصحف وقرأ سوة يوسف وهود ويونس، ثم أغلق المصحف ونام، وخلال هذه الليلة جاءه رسول في المنام وقال له حسب قوله “هيا بنا يا شيخ محمود لنصعد إلى السماء، وأضاف أنه صعد للسماء السابعة ورأى النجوم من تحت قدمه.

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وبعدها قال له لرسول هيا بنا لنصعد إلى الله، وأخذ الرسول بيده، وهنا استيقظ الشحات، وكان خائفاً مرتعداً، فقام وتوضأ وصلى ركعتين ثم نام مرة أخرى، وبالرغم من أنه أكد في بداية حديثه أنه رأى الله، إلا أن منامه انتهى وفق ما ذكرنا ولم يذكر الشيخ كيف روايته كيف رأى الله عز وجل، وهذا هو فيديو اللقاء كاملاً.