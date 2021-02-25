جدة - نرمين السيد - نفذت الهيئة العامة للثروة السمكية، خطة لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية، تستهدف تطوير البحيرات الشمالية وتحويل مزارع النظام التقليدى إلى مُكثف وشبه مُكثف.





كما عملت الهيئة، على تنمية وتطوير بحيرات «المنزلة - البرلس - مريوط - البردويل»، مما أدى إلى ارتفاع إنتاجها إلى 183 ألف طن، كما تم التوسع فى الاستزراع التكاملى فى الصحراء والتوسع فى الأقفاص السمكية فى البحار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. الثروة السمكية أعلى إنتاجية على طريق الاكتفاء الذاتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.