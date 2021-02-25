غلق كلى للطريق الدائرى الأوسطى اتجاه البدرشين والعين السخنة بدءا من الغد

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق كلى للطريق الدائرى الأوسطى بالاتجاه القادم من 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين و القاهرة والعين السخنة فقط لمدة 25 يوما، بدءا من غدا الجمعة 26 فبراير 2021.





وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أن الغلق يأتى فى إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائرى الأوسطى، من حيث وضع الطرق الأسفلتية وتركيب بلدورات الطريق والجزيرة الوسطى والبلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدا فى المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينة البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو مترات، وتسهيلا على الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم إجراء غلق كلى للطريق الدائرى الأوسطى، بنطاق مدينة 6 أكتوبر فى الاتجاه القادم من مدينه 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة فقط، وتحديدا بمحيط المنطقه الكائنة أعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائرى الأوسطى.

وتبدأ أعمال الغلق ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2021، وحتى يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

وأشارت المحافظه إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد جهزت التحويلة المرورية اللازمة، وهى كالتالى:

أولا: مركبات النقل ذات الأحجام الكبيرة القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب فى السير للطريق الدائرى الأوسطى اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة، تسلك طريق الفيوم الصحراوى وصولا حتى الطريق الإقليمى واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ثانيا: المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة، تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائرى القوس الغربى واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة المنفذة ستضع كافة وسائل الأمن الصناعى بمواقع الغلق الكلى، وفى بداية التحويلة المرورية، وبمحيط منطقة الأعمال، كما ستعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.