بالفيديو.. سفارة دولة  الكويت بالقاهرة تحيي اعيادها الوطنية بمواكب نيلية

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اكد سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ حرص السفارة علي مواكبة الاحتفال بالعيد الوطني الستين وعيد التحرير الثلاثين لدولة الكويت بعدد من الفعاليات الرمزية التي تفرضها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة الكورونا والتي اقتضت الغاء الاحتفالات والمظاهر الرسمية المعتادة مشيرا الي انه تم الاكتفاء بإضاءة برج القاهرة بعلم الكويت في خطوة احتفالية تجسد الاهتمام بهذه المناسبات الوطنية ، كما تم تسيير عدد من المراكب النيلية التي تحمل اعلام الكويت وتصدح بالاغاني الوطنية في المنطقة المحيطة بمقر السفارة علاوة علي إضاءة مبني البعثة بعلم الكويت وصور امير البلاد وولي العهد .
ووجه الذويخ التهنئة بهذه المناسبة لامير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح والي الشعب الكويتي واعضاء الجالية الكويتية في مصر مشيرا الي ان العيد الوطني للكويت ينطوي علي دلالة وجدانية قوية حيث يتم الاحتفال بالاستقلال والتحرير في يومين متتاليين مستذكرا الملحمة التي يعتز بها كل أبناء الكويت والتي اسفرت عن نشأة الكويت كدولة عصرية حديثة منذ 60 عاما .
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