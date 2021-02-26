خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى.. إحالة موظف بأوقاف بنى سويف للتحقيق

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم، إلى أنه بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف بنى سويف، وعرض الشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، قرر وزير الأوقاف وقف "شعبان حسين محمد"، الموظف بإدارة أوقاف ببا بمديرية أوقاف بنى سويف عن العمل، لحين انتهاء التحقيق، مع إحالته للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى.

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