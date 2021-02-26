سفير مصر فى أكرا يلتقى رئيس برلمان غانا الجديد

جدة - نرمين السيد - أعربَ رئيس البرلمان الغانى دكتور ألبن كينجزفورد باجبين، عن تطلعه لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البرلمان الغانى ومجلس النواب المصرى، مُشيداً بعراقة الحياة النيابية فى مصر، ودور مصر المحورى على الساحتين الأفريقية والعالمية، ومهنئاً مجلس النواب المصرى بدور انعقاده الجديد.





جاء ذلك أثناء استقبال رئيس البرلمان الغانى للسفير عماد حنا سفير مصر فى أكرا، لتهنئته بانتخابه رئيساً للبرلمان فى دورته التشريعية الجديدة.

كما أشاد السفير حنا بالعلاقات المُتميزة التى تجمع بين مصر وغانا، مؤكداً أهمية استثمار هذا الزخم الكبير فى تعزيز التعاون بين الدولتيّن.

ودعا حنا برلمانىّ البلديّن للاضطلاع بدورٍ رئيسى فى توطيد هذا التعاون عبر إعادة تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين مصر وغانا، والتى تم تشكيلها عام 2019.

وأبرزَ السفير حنا فى هذا السياق اتفاق الرؤى بين القيادتين السياسيتين فى مصر وغانا اتصالاً بتحقيق الاندماج والتكامل الإفريقى كأولويةٍ مُلحة، الأمر الذى بدا فى دفع مصر لإنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقى، واهتمامها بتعزيز بِنية السِلم والأمن القارى عبر تطوير مفهوم أفريقى جديد لبناء السلام، ومُساهمتها فى إعداد الكوادر الأفريقية الشابة وصقل خبراتها، وجميعها خطواتٍ يؤازرها البرلمان المصرى إلى حد استحداثه لجنة نوعية تختص بالشئون الأفريقية لدعم جهود الدولة فى هذا الصوب.

من جانبه، أمّن رئيس البرلمان الغانى على مضمون ما تقدم، معرباً عن تقديره للتعاون القائم بين البلديّن الصديقين، وما توفره مصر من منحٍ دراسية ودورات تدريبية للكوادر الغانية الشابة.

كما أشار إلى تطلع غانا للاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى مجال الزراعة والرى الحديث والصناعات الغذائية والتحويلية.

وفى سياقٍ مُتصل، أشادَ رئيس البرلمان بالتجربة المصرية الرائدة إفريقياً فى مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيراً إلى وجود مساحة كبيرة للتعاون الثنائى، مؤكداً تطلعه لدعم التعاون البرلمانى بين الجانبين.