صور.. قوافل نور حياة تجرى الكشف الطبى على مواطنى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - تواصل قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة على مدار اليوم وغدا الجمعة، عملها بإجراء الكشف الطبى على العيون لمواطنى محافظات الشرقية وأسيوط والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى البالغين.





من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قوافل مبادرة نور حياة، استقبلت صباح اليوم، المواطنين لإجراء الكشف الطبى عيادات متنقلة تم إقامتها فى نادى ههيا محافظة الشرقية، مركز شباب العطوى بفارسكور محافظة دمياط، مركز شباب ميت شهالة بالشهداء محافظة المنوفية، الوحدة المحلية بقرية العقال بحرى بالبدارى محافظة أسيوط، نادى المركزية بقرية التفتيش بالحامول محافظة كفر الشيخ، على أن يتم تسليم العلاج للمرضى وإجراء كشف النظارة الطبية داخل القافلة ، وإجراء العمليات الجراحية فى المستشفى العسكرى بمحافظات السويس، كفر الشيخ، المنوفية، سوهاج، ودمياط.

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات مبادرة نور حياة فى إطار التنسيق مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التى يوفرها فى مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عبد الفتاح أن قافلة نور حياة تستقبل 300 مواطنا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها فى فبراير 2019 لمواطنى 19 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

ولفت إلى أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة فى إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعى مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.