فيديو.. الجنرال ماكينزى: مصر مهمة جدا لنا وعضو أساسى فى التحالف ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزى، إن مصر مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنها عضو أساسى فى التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش.





جاءت هذه التصريحات فى حوار مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج يحدث فى مصر، على فضائية mbc مصر.

وجاء هذا اللقاء خلال زيارته القصيرة لمصر وبعد ساعات من مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد.

وتحدث ماكينزى، خلال اللقاء عن تفاصيل زيارته لمصر، قائلا: "مصر من أهم البلدان فى منطقة عمل القيادة المركزية الأمريكية، وهذه الزيارة تمنحنى فرصة بتجديد علاقتى مع وزير الدفاع، كما حظيت بفرصة لقضاء بعض الوقت مع الرئيس السيسى".

وتابع: "هذه الزيارة تعزز العلاقة بين جيشى بلدينا، وهذه العلاقة جزء مهم من علاقتنا بمصر".

وأكد الجنرال ماكينزى: "مصر مهمة جدا بالنسبة لنا، فهى تحتل موقعا حساسا فى أقصى شرق منطقة عمل القيادة المركزية، وهى تسيطر على قناة السويس، وكانت كريمة معنا بأن سمحت لسفننا من العبور فى القناة، ولم نواجه قط مشكلة فى مرور سفننا بقناة السويس".

وواصل قائد القيادة المركزية الأمريكية حديثه بالقول: "ما لا يعرفه الكثير، هو أن المجال الجوى المصرى مهم جدا بالنسبة لنا، ساعدتنا القوات الجوية المصرية، وهيئة الطيران المدنى فى ذلك كثيرا، بالإضافة إلى ذلك مصر عضو مهم فى التحالف الدولى ضد الإرهاب، الذى يقاتل داعش، فمصر عضو أساسى فى هذا التحالف منذ سنوات عديدة، ونعتمد على مساهمتها فى هذا التحالف".