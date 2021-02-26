جامعة عين شمس تنفى ظهور إصابات بفيروس كورونا بالمدن الجامعية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الجامعة، أن ما جرى خلال الأيام الماضية هو عمل مسحات لجميع الطلاب، قبل تسكينهم بالمدن الجامعية، وذلك كإجراء احترازى ووقائى غير مسبوق، تنفرد به جامعة عين شمس لضمان سلامة كل المقيمين بالمدن الجامعية.

وأوضحت جامعة عين شمس أن أية حالات ثبتت إيجابيتها من الطلاب الوافدين ممن جرت لهم المسحات قبل تسكينهم بالمدن الجامعية، تم تحويلها فوراً لمستشفى العزل الميدانى لتلقى العلاج والرعاية مجاناً، أما الحالات المشتبه فى إصابتها فيتم إعادة عمل المسحات لهم للتأكد من سلامتهم وتم عزلهم فى الأماكن المخصصة للعزل بمستشفى الطلبة.

وأهابت إدارة جامعة عين شمس بوسائل الإعلام بضرورة توخى الدقة فى كل ما يتم نشره أو تداوله من بيانات إعلامية، منعاً لإثارة البلبلة فى ظل الظروف الراهنة.

كما تحتفظ الجامعة بحقها القانونى فى الرد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر القنوات الشرعية المعنية؛ لمساءلة كل من يخالف قواعد الشرف الإعلامى.