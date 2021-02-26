إحالة الشيخ محمود الشحات أنور للتحقيق بسبب تصريحاته صعدت الى السماء السابعة مع النبي

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عمر شويل - جدة إحالة الشيخ محمود الشحات أنور للتحقيق، أعلنت مجموعة قراء القرآن ونقابة القراء المصريين ، إحالة العضو محمود الشحات أنور إلى لجنة القيمة النقابية ودعوتهم إلى التحقيق معه، جاء القرار بعد أن أعلن هذا القرار من رؤية الله لنفسه وترقيته إلى “السماء السابعة”، كشف المقرئ الشيخ محمود الشحات أنور في ندوة في صحيفة “اليوم السابع” عن أغرب رؤية رآها في حلمه، فقال: “كنت أقرر تكريس شهر كامل لله مرة كل يومين هذا الشهر، وصلت إلى مرحلة روحية حيث تم إلغاء كل شيء، في الليل جلست في الفراش وذهبت إلى الفراش وأقرأ كتابًا. يونس ، هود مع كل تجربة يوسف ، رأيت في المنام أن الرجل كان ملاك الله يسأل لي أن أذهب معه إلى الجنة.

إحالة الشيخ محمود الشحات أنور للتحقيق

وتابع الداعية الاسلامي أنور: “بقيت معه حتى اليوم السابع ورأيت نجوما تحت قدمي فقلت له إلى أين نحن ذاهبون فقال لي هل رأيت هذه النجوم؟” إلى الله ، وقد أخذني مني ، فأنا من هذه الرؤية، وأوضح ايضا أنه ناشد تعدد الرؤى، أخبرني أن هذه الرؤية تعني أن الله يحبك ويحب أن يسمعك ويستمر في طريقك.

محمد شحات محمد أنور (محمود الشحات) الشيخ محمود الشحات من مواليد عام 1984 بكرافت ، كايت الغمر ، محافظة الدقريا – قرية الوزير (كفر الوزير). عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا ، فاز بالمركز الأول في المسابقة الدولية بجمهورية مصر العربية. حصل على الدكتوراه الفخرية في القرآن الكريم من الكلية الأمريكية بنيويورك بصوته على الأسرة والمجتمع.

محمد شحات محمد أنور، الشيخ محمود الشحات من مواليد عام 1984 بكرافت ، كايت الغمر ، محافظة الدقريا – قرية الوزير (كفر الوزير)، عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا ، فاز بالمركز الأول في المسابقة الدولية بجمهورية مصر العربية،حصل على الدكتوراه الفخرية في القرآن الكريم من الكلية الأمريكية بنيويورك بصوته على الأسرة والمجتمع.

ويعتبر الشيخ محمود الشحات أنور من أفضل الاصوات التي تشهدها ساحة الشيوخ المصرية، وله الكثير من المقاطع المنتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.