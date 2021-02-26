نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تكشف الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة تشهد مصر حالة عدم الاستقرار في سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة في الأيام القادمة، في جميع الأنحاء، حيث أن يوجد موجة من الرد إلى حد الصقيع، وسقوط الأمطار الغزيرة على بعض الأماكن هطول كرات من الثلج في أجواء تبدوا أوروبية، حيث أن تم الإعلان من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، ومن الجدير بالذكر أن قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن يكون حالة الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وهذا مع رياح معتدلة أيضاََ، بالإضافة إلى ذلك أن يكون حالة الطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة.

ومن المنتظر أن يوجد هطول أمطار خفيفة على كافة مناطق السواحل الشمالية، وهذا على فترات متقطعة 30% تقريباً، حيث أن تم الإعلان على أن يوجد سقوط شبورة مائية صباحاً، من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد أيضاََ.

حالة الطقس يوم الجمعة الموافق 26 فبراير الجاري :

تم الإعلان من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن حالة الطقس يوم الجمعة (غداََ) الموافق 26 فبراير الجاري 2021م، سوف يتم سقوط أمطار قليلة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة حوالي 30 %، ومن المتوقع أن سوف يتم سقوط شبورة مائية في بداية اليوم (الساعات الأولى) من يوم الجمعة، حيث أن هذا قد يكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد أيضاََ.

حالة الطقس يوم السبت القادم الموافق 27 فبراير 2021 م :

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في التوقعات الأخيرة على سوف يتم سقوط شبورة مائية صباحاََ، وهذا على عدة طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء وشمال الصعيد أيضاََ.

حالة الطقس الأحد الموافق 28 فبراير الجاري :

تم الإعلان من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن سوف يتم سقوط شبورة مائية على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء وشمال الصعيد وهذا في صباح يوم 28 فبراير الجاري 2021م.

حالة الطقس يوم 1 و 2 مارس المقبل 2021 م :

تم الإعلان عن توقعات الأرصاد الجوية المتقلبة على أن سوف يتم سقوط شبورة مائية على مناطق متفرقة من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.