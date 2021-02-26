كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسئولة عن الملف الصحي بالنقابة، عن تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان؛ مما دفع الأطباء إلى نقله للعناية المركزة؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وقالت نهال عنبر -فى تصريحات لها- إنها تتواصل حاليا مع الأطباء فى المستشفى، لمتابعة حالته الصحية ومعرفة آخر المستجدات، مناشدة محبيه بالدعاء له.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوسف شعبان.. أخر تطورات الحالة الصحية للفنان بعد إصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.